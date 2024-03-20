Самые напряженные триллеры: топ-5 фильмов, захватывающих дух

UAportal подготовил подборку увлекательных триллеров, покоривших зрителей по всему миру. От ужасов до сложных тайн этот список демонстрирует разнообразие и изобретательность современного кинематографа.

"Тихое место"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Триллер, ужасы, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 90 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фуллер

В мире, опустошенном слепыми инопланетными хищниками с острым слухом, семья Эбботтов живет в тишине, чтобы выжить. Их тихое существование на отдаленной ферме – это тщательная осторожность, чтобы не привлечь этих смертоносных существ. Их стратегия выживания подвергается серьезному испытанию, что приводит к стычкам с хищниками.

"Поиск"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Драма, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Тимур Бекмамбетов, Сев Оганян

"Поиск" рассказывает об отчаянных попытках Дэвида Кима найти свою пропавшую дочь Марго, используя цифровые следы ее онлайн-жизни. В течение нескольких дней от пропавшей девочки нет никаких следов, и Дэвид вместе с решительным детективом начинают поиск через ее социальные сети, чтобы разгадать тайну.

"Вдовы"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Криминал, драма, триллер

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 129 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Стив МакКвин, Иен Каннинг

"Вдовы" – это история четырех женщин, связанных преступной деятельностью своих покойных мужчин, перед которыми предстает мрачное будущее, полное долгов и опасностей. Отбросив свое горе, они объединяются, чтобы разработать план, как обрести свободу, завершив неудачное ограбление.

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"Реинкарнация"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Триллер, ужасы, мистика

Страна производства: США

Продолжительность: 127 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Кевин Фрейкс, Ларс Кнудсен, Бадди Патрик

"Реинкарнация" рассказывает о том, как спокойная жизнь семьи превращается в хаос после загадочной смерти бабушки. Эта потеря раскрывает мрачную семейную тайну, которая может обречь их всех на гибель, изображенную через жуткий рассказ, испытывающий их здравый смысл. Когда они узнают о прошлом своих предков, открывается ужасная правда с роковыми последствиями.

"Довод"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Триллер, фантастика, экшн

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 150 минут

Год производства: 2020

Главный продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас

"Довод" переплетает судьбу мира с изменением времени, показывая главного героя, защищающего будущее с помощью временных экспериментов. Отправляясь на миссию через разные страны, он борется с грядущей угрозой, используя "инверсию" – метод обратного хода времени. Его путешествие раскрывает сложный мир международного шпионажа, где лояльность изменчива, а достижение целей зависит от времени.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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