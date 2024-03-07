Самые популярные триллеры: топ-5 кинолент, которые стоит просмотреть
UAportal приглашает в кинематографическое путешествие, полное напряжения, тайн и интриг. Предлагаем посмотреть самые интересные триллеры, снятые в период с 2010 по 2015 год.
"Исчезнувшая"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Триллер, драма, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 149 минут
Год производства: 2014
Режиссер: Дэвид Финчер
На пятую годовщину своей свадьбы Ник Данн сообщает, что его жена Эми исчезла при подозрительных обстоятельствах. По мере того как разворачивается безумие СМИ и полицейское расследование, раскрываются темные секреты их брака. Паутина обмана и насилия приводит к шокирующим открытиям, бросающим вызов восприятию и реальности.
"Пленницы"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Триллер, криминал, драма, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 153 минуты
Год производства: 2013
Режиссер: Дени Вильнев
Когда в пригороде Пенсильвании таинственно исчезают две молодые девушки, напряжение растет, и начинаются безумные поиски. Отчаянный отец Кэллер Доверь берет дело в свои руки, переступая этические границы в поисках зацепок.
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"Стрингер"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Триллер, криминал, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 118 минут
Год производства: 2014
Режиссер: Дэн Гилрой
Лу Блум, энергичный молодой человек, попадает в мир криминальной журналистики в Лос-Анджелесе. Пренебрегая этическими нормами, он преследует ужасающие места преступлений, чтобы снять сенсационные кадры для местного телеканала.
"Девушка с татуировкой дракона"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Триллер, криминал, драма
Страна производства: США, Швеция
Продолжительность: 158 минут
Год производства: 2011
Режиссер: Дэвид Финчер
Журналист Микаэль объединяется с загадочной хакеркой Лисбет, чтобы раскрыть продолжающееся уже несколько десятилетий дело об исчезновении человека в Швеции. Распутывая темные тайны и корпоративную коррупцию, дуэт разоблачает тайну обмана и насилия. Таинственная девушка с татуировкой дракона оказывается грозным союзником в их неустанном стремлении к справедливости.
"Остров проклятых"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Триллер, мистика, детектив
Страна производства: США
Продолжительность: 138 минут
Год производства: 2010
Режиссер: Мартин Скорсезе
Маршал США Тедди Дэниелс посещает психбольницу на острове Отверженных, чтобы расследовать внезапное исчезновение пациента. Когда он начинает распутывать тайны безумцы, тревожные истины и жуткие видения распутывают его восприятие реальности. Повороты и игры разума усиливают напряжение, размывая границу между здравым смыслом и бредом.
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