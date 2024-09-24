Самые романтические места в Украине для выходных с любимым человеком. Ищи свой город

Если вы романтичный и авантюрный человек, ваши следующие выходные со второй половинкой пройдут на одной из этих красивых локаций. Вместо привычной уборки, приготовления или встречи с друзьями возьмите два билета на автобус, поезд и устройте незабываемый выходной день только для двоих.

Киев

Романтика столицы создаст самую красивую атмосферу для вашего первого или тысячного свидания. Источник: https://donum.ua/ Романтика столицы создаст самую красивую атмосферу для вашего первого или тысячного свидания. Источник: https://donum.ua/

Ваш личный романтический маршрут в столице может состоять сразу из нескольких локаций, которые подойдут как для прогулки выходного дня, так и для особых моментов, которые должны запомниться на всю жизнь.

Мариинский парк и памятник влюбленным Тоннель любви на Контрактовой площади Влюбленные стулья на Оболонской набережной Арка любви на Дарницкой площади Певческое поле Обзорная площадка на Лысой горе Обзорная площадка на Старокиевской горе Ресторан на крыше Avalon – Martini Terrace Ресторан на крыше B–hush с панорамным видом на Михайловскую площадь Ресторан-бар MurMur на крыше БЦ "Credit Agricole"

Днепр

Самые романтические места в Днепре находятся у воды и на воде. Источник: https://dnipro-day.com/ Самые романтические места в Днепре находятся у воды и на воде. Источник: https://dnipro-day.com/

Днепр подарит влюбленным возможность поговорить наедине, повеселиться на крыше и насмотреться на отражения поцелуев в воде.

Набережная и фонтан "Белый лебедь" Монастырский остров Обзорная площадка парка Шевченко Водопад "Порог ревущий" Яхт-клуб "Сич" Ботанический сад Днепропетровского национального университета Вкусные заведения на Екатеринославском бульваре Виртуальный центр "Куб" Кафе-галерея "Van Gogh" Ресторан и лаундж бар "BEYOND"

Одесса

Самые романтические места Одессы создадут новый этап в ваших отношениях. Источник: the.most.romantic Самые романтические места Одессы создадут новый этап в ваших отношениях. Источник: the.most.romantic

Одесса наполнена уютными двориками, романтическими видами на бескрайнее море и уникальными улочками с колоритными заведениями.

Дендропарк Победы Лестница любви на спуске кунгуна Сквер Пале-Рояль Парк Шевченко Тещин мост Любовь дерева в городском саду Луно-парк Ресторан "Облака" с панорамным видом на город PANORAMA & PIANO BAR РУФТОП-БАР "ЗАХОД СОЛНЦА

Львов

Вдохновенная атмосфера Львова создает места для романтических прогулок на каждой улочке. Источник: https://openway.com.ua/ Вдохновенная атмосфера Львова создает места для романтических прогулок на каждой улочке. Источник: https://openway.com.ua/

Исторический, вдохновляющий, ароматный и заботливый – Львов дарит парам безграничный полет фантазии для романтических встреч и особых моментов.

Скамейка влюбленных на площади Рынок Итальянский дворик на площади Рынок Высокий замок Стрыйский парк Башня храма Святой Ольги и Елизаветы Фонтан "Ромео и Джульетта" Панорамный ресторан Альбертин Ресторан "Крыша" Вкусное заведение Гасовая Лямпа Панорама-бар "Башня"

Ровно

Самым популярным местом для романтической фотосессии в равном является тоннель Любовь в Клеване. Источник: https://patriot.zt.ua/ Самым популярным местом для романтической фотосессии в равном является тоннель Любовь в Клеване. Источник: https://patriot.zt.ua/

Места для свиданий в городе выходят за границы города, чтобы создать естественную романтику и живописные декорации для вашей любви.

Тоннель любви в Клеване Лебедка Белое озеро Библивские холмы Органный зал Кофейня "Кофейная комната" Кафе Hogwarts Платформа релакса "Hayok"

Тернополь

Фонтанная магия для самой красочной атмосферы во время свидания. Источник: https://www.wiwi.org.ua/ Фонтанная магия для самой красочной атмосферы во время свидания. Источник: https://www.wiwi.org.ua/

Колоритное и уютное место, которое имеет прекрасные уголки для влюбленных и романтиков.

Остров Влюбленных Итальянский или Венецианский дворик Аэрационный фонтан Бульвар Шевченко Ресторан на крыше Na Nebi

Винница

Прогулка на гондоле Ti amo может стать именно тем моментом. Источник: https://vinnytsia.city/ Прогулка на гондоле Ti amo может стать именно тем моментом. Источник: https://vinnytsia.city/

Винница может заполнить ваш романтический день или уик-энд впечатлениями, которые вдохновят на новый шаг в отношениях и подарят незабываемые моменты.

Набережная фонтана Рошен Киевский мост Парк Кумбари Площадь Гагарина Городской парк культуры Водная прогулка по Южному Бугу Ресторан "Винницкая реберня" Ресторан "Панорама"

Чернигов

С романтикой в сердце – свидание в Чернигове. Источник: https://chernigiv-rada.gov.ua/ С романтикой в сердце – свидание в Чернигове. Источник: https://chernigiv-rada.gov.ua/

Романтические прогулки по Чернигову могут внезапно завести в скрытую арку, или историческое здание - гуляйте, бродите держа друг друга за руку.

Локации в парке Черниговский Вал Локации Красной площади Парк Черниговского университета Ресторан "Хряк" Обзорная площадка Центр 4

Харьков

Харьков раскрывает тайны любви, даря самые романтические места для свиданий. Источник: https://kharkiv-day.com/ Харьков раскрывает тайны любви, даря самые романтические места для свиданий. Источник: https://kharkiv-day.com/

Война не останавливает любви и чувства. Несокрушимый Харьков продолжает дышать, влюбляться и прогуливаться по своим улочкам. И все же выбирать место для романтической прогулки следует поближе к укрытию.

Сад им. Шевченко Центральный парк Саржин Яр Фельдман Экопарк Парк Скульптур Кафе "Мысли по вкусу" Бар Bunker

Полтава

Согрейте ваши отношения по самым романтическим местам Полтавы. Источник: https://www.tvoeshop.com/ Согрейте ваши отношения по самым романтическим местам Полтавы. Источник: https://www.tvoeshop.com/

Полтавский колорит станет отличным дополнением к романтическому настроению, а ее улочки наполнены интересными направлениями для прогулок вдвоем.

Иванова гора и Белая Беседка Аллея каштанов Круглая Площадь Дендропарк Сиреневый Гай Ресторан "Лестница" Ресторан "Той самый Баранчик"

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