Самый простой хлеб без долгого замеса – на природе и в котелке!
На самом деле, его можно приготовить и дома, и в любой другой емкости. Например, в гусятнице или в толстой кастрюле с крышкой.
И самое главное – его не нужно долго вымешивать!
Хлеб может быть очень простой!
Ингредиенты:
400 г пшеничной хлебной муки
300 г воды
1 г сухих дрожжей (или 3 г свежих)
8 г соли
15 г меда
60 г семян льна (по желанию)
50 г овсянки или овсяной муки
Просто смешиваем муку с теплой водой, дрожжами, медом, солью и семенами – можно рукой, можно лопаткой. Можно несколько минут помешать и все. Оставляем на 12 часов под пленкой в комнате. Удобно делать это на ночь в большой миске.
(Пшеничная хлебная мука – это такая, в которой содержание белка свыше 13,5 %. Например, "Зернари селект" или Caputo Rosso.)
Утром открываю тесто, смоченной в воде рукой сворачиваю его от края до середины с 4-х сторон.
На пергамент или полотенце насыпаю овсянку или овсяную или рисовую муку и выкладываю на него тесто. Осторожно складываю его еще раз конвертом (можно даже дважды) и оставляю где-то на часок, хорошо осыпав предыдущей мукой.
Нагреваю кастрюлю с крышкой при температуре 250 °C пол часа минимум (у меня был котелок на костере).
Перекладываю хлеб вместе с пергаментом в горячую кастрюлю или котелок (в котелок положите 4 слоя фольги, чтобы не подгорело, как у меня). Печем 30 минут (250 градусов) с крышкой, затем открываем ее и еще 15 минут допекаем поменьше до 180.
На костере просто 45 минут под крышкой.
Готово.
В кастрюлю или котел, одновременно с тестом можно добавить 30-40мл воды – чтобы был пар из начала.
Вместо льна можно брать семена тыквы. Обязательно используйте указанную муку и для присыпки тоже.
Приятного аппетита! Обнял!