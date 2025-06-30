Самый вкусный шашлык: какое мясо выбрать
Шашлык
Еще одно видео, которое уже два года висело в моей копилке рецептов, но все как-то не решался его выставить…
В общем, я люблю вкусно поесть. Больше всего мне нравится раскрывать вкус продукта, не забивая его большим количеством специй (но это не касается традиционной азиатской кухни). Так что и с шашлыком так - всего понемногу, но обязательно много лука:
1 кг свиного ошейка
250 г лука
12 г соли
черный и ароматный молотый перец
немного горчицы, ворчестер и/или острый перец или паприка
По-моему, самая вкусная часть для шашлыка – ошеек. Нарезаю прямоугольниками толщиной 2,5 см.
Лук тонко нарезаю и прямо выжимаю и мну руками на мясо.
Добавляю все другие пряности (но действительно немного), соль, все тщательно перемешиваю и оставляю в холодильнике на ночь (можно и на 2–3), ворчестер можно заменить на соевый соус.
Перед жаркой отбрасываю лук, мясо можно немного смазать растительным маслом, чтобы была красивая корочка.
Разжигаем костер, ждем, пока останется только жар, и уже без огня, медленно жарю-томлю мясо на шампурах.
Люблю есть с овощами гриль или с молодым картофелем. А вы?