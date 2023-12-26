Секреты блестящего унитаза: Как его отмыть

Чистый и ухоженный унитаз имеет важное значение для поддержания чистоплотного дома. Чтобы сохранить блеск, можно полагаться на несколько обычных, но действенных секретов. UAportal дает несколько советов, которые помогут вам легко очистить ваш унитаз.

Зубная паста

Купите дополнительный тюбик бюджетной зубной пасты с простым составом и освежающим мятным вкусом. Аккуратно проколите иглой несколько дырочек в самом тюбике. Затем поместите проколотый тюбик в сливной бачок.

Кола

Чтобы использовать кола как чистящее средство, обильно сбрызните поверхность унитаза, уделяя особое внимание самым грязным участкам.

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Оставьте примерно на пол часа, чтобы дать кока-коле подействовать. Затем возьмите туалетную щетку и быстро почистите унитаз. Затем нажмите кнопку смыва.

Лимонная кислота

Слегка смочите поверхность унитаза и равномерно распределите слой лимонной кислоты. Оставьте на ночь. Когда придет утро, используйте туалетную щетку, чтобы очистить поверхность, убедившись, что все следы лимонной кислоты исчезли. После ополаскивания ваша сантехника будет выглядеть так, будто ее только что приобрели, будет сиять блеском и чистотой.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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