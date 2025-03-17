Семейный рецепт грузинского чахохбили

Главный секрет этого блюда – мясо бедра без косточки.

Ингредиенты:

✓ Мясо бедра

✓ 2 головки лука

✓ Соль по вкусу

✓ Базилик и кинза

✓ Перец чили

✓ 3-4 спелых томатов

✓ Специи по вкусу (хмели-сунели, например)

✓ Масло для жарки

Приготовление:

1. Обжариваем мясо на масле до золотистой корочки.

2. Лук нарезаем полукольцами и добавляем к мясу. Солим, жарим до мягкости.

3. Перекладываем мясо с луком в кастрюлю, добавляем помидоры, специи, зелень и перец чили.

4. Тушим на малом огне до готовности, пока мясо не станет нежным и сочным.