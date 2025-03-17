Семейный рецепт грузинского чахохбили
Главный секрет этого блюда – мясо бедра без косточки.
Ингредиенты:
✓ Мясо бедра
✓ 2 головки лука
✓ Соль по вкусу
✓ Базилик и кинза
✓ Перец чили
✓ 3-4 спелых томатов
✓ Специи по вкусу (хмели-сунели, например)
✓ Масло для жарки
Приготовление:
1. Обжариваем мясо на масле до золотистой корочки.
2. Лук нарезаем полукольцами и добавляем к мясу. Солим, жарим до мягкости.
3. Перекладываем мясо с луком в кастрюлю, добавляем помидоры, специи, зелень и перец чили.
4. Тушим на малом огне до готовности, пока мясо не станет нежным и сочным.