Шлифованный или нешлифованный рис: какой лучше выбрать для плова

Выбирая черты для плова, важно обратить внимание на его разновидности. UAportal подготовил основные моменты, которые следует учитывать при выборе между шлифованными и нешлифованными сортами.

Текстура

Первым параметром, на который следует обратить внимание, есть текстура зерна. Шлифованный рис имеет более гладкую поверхность, в то время как нешлифованный немного жестче.

Если для плова желательна более мягкая текстура, лучше выбрать шлифованный сорт. Однако, если вы хотите, чтобы блюдо получилось более твердым, тогда идеальным вариантом будет нешлифованный.

Питательная ценность

У шлифованного риса удален внешний слой отрубей, что приводит к уменьшению количества питательных веществ, таких как клетчатка и витамины. В противоположность этому нешлифованное зерно сохраняет свой внешний слой, что делает его более полезным для здоровья и с большим содержанием питательных веществ. Для тех, кто предпочитает питательные свойства плова, нешлифованный рис будет лучшим вариантом.

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Время приготовления

Шлифованный рис обычно готовится быстрее, чем нешлифованный благодаря своей более гладкой текстуре. В условиях, когда требуется быстрый результат, шлифованный сорт является более удобным выбором.

Однако для людей, имеющих больше свободного времени и предпочитающих более традиционный способ приготовления, сопровождающийся более насыщенным вкусом. Нешлифованный вид зерна может быть предпочтительным вариантом в данном случае.

Продолжительность хранения

Один из ключевых факторов, который следует учитывать – это хранение. Нешлифованный сорт имеет более длительный срок хранения благодаря наличию внешнего слоя отрубей, который помогает защитить крупу от порчи. Если вы планируете запастись рисом на длительный период, нешлифованный будет лучшим вариантом.

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