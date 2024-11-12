Шницель из курицы с моцареллой: потрясающий результат

Знали ли вы, что раньше шницель называли еще "крайянцем"?

Шницель – тоненький кусок мяса, запанированный в сухарях и зажаренный до хрустящей корочки! Чтобы мякоть была еще сочнее и вкуснее, я решил добавить внутрь тертую моцареллу — результат получился просто вау!

На этот раз из безлактозной линейки. В общем, это крупнейший производитель органической продукции самого высокого качества в Украине и даже в Европе!

На 2 больших шницели:

• 2 куриных филе

• 100 г моцареллы

• 2 яйца

• несоленые кукурузные хлопья

• сухари, куркума, копченая паприка, немного орегано, можно добавить еще сухой чеснок.

• соль, масло для жарки

Филе пластую – надрезаю посередине, не дорезая до конца, – и вскрываю "бабочкой". Аккуратно отбиваю, лучше это делать в пищевой пленке. Отбивать можно даже ручкой от большого ножа. Смазывайте филе водой – так оно будет сочнее потом и лучше будет отражаться.

Когда мякоть уже тоненькая, солю и натираю моцареллу на половину филе. С помощью плёнки накрываю второй половинкой, немного отбиваю и прижимаю все вместе. Ставлю в холодильник на 30 минут, чтобы все схватилось.

К яйцам добавляю ложку воды и хорошо взбиваю вилкой – так панировка будет браться тоньше.

Несоленые хлопья смешиваю с сухарями и специями – копченая паприка, куркума, можно добавить немного сухого чили, сухой орегано, сухой чеснок или любимую смесь карри. Сухари лучше всего брать панко или натереть белый хлеб на терке, чтобы получить крупные кусочки и подсушить их.

Отбивную панирую сначала в муке и встряхиваю избыток, затем погружаю в льезон (яйцо). Поднимаю и даю стечь лишнему и сразу обваливаю в сухарях. Сверху добавляю еще немного сухарей, аккуратно прижимаю и выкладываю на горячую сковороду с растительным маслом.

Жарю с обеих сторон на среднем огне примерно по 2 минуты – готово!

Гарнир: можно подать с картофельным пюре или зеленым горошком с маслом.

Соус: домашний майонез на желтке с зерновой горчицей, соусом барбекю и зеленью.

• желток

• 150 г растительного масла

• 25 г зерновой горчицы

• 30 г соуса барбекю

• сеченая зелень

• ложка сметаны

• соль, перец

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