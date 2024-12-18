Штолен по-украински: вкуснее всего тот, который дольше зрел

Рецепт, которым поделилась моя подписница, а я немного усовершенствовал: добавил сухофруктов.

К рецепту:

Тесто:

350 г молока

90 г сахара + 10 г ванильного

Львовские дрожжи - 50 г

~920 г хорошей хлебной муки

200 г масла 82,5%

Щепотка соли

Цедра 1 лимона

100–150 г орехов

600–700 г сухофруктов клюква, изюм, сушеная вишня, чернослив

125 г рома

120 г масла

120 г сахарной пудры

С вечера обязательно промойте крутым кипятком сухофрукты, а затем залейте их ромом. Накройте емкость крышкой, несколько раз перед сном потрясите.

Утром в теплое молоко добавьте сахар, дрожжи и половину муки. Замесите тесто и дайте ему подойти.

Добавляю другую часть муки, цедру лимона, замешиваю тесто, добавляю мягкое масло (лучше вымешивать комбайном).

Тесто должно получиться достаточно мягким, не липнуть в руки. Снова даем ему постоять час в теплом месте, чтобы хорошо подошло. Затем обходим и оставляем еще на пол часа.

Выкладываю тесто на стол, смазанное маслом, формую прямоугольник, на него выкладываю все заранее замоченные сухофрукты и вручную вымешиваю. Изюм и орехи постоянно "убегают" — их много, но будет вкусно, поэтому старайтесь. Для первого раза можно принять 600 г.

Тесто я разделил на 3 части, каждую сформовал в прямоугольник, дал постоять, накрыв полотенцем, еще 20 минут. Руками немного прижал тесто на 1/3 и 2/3 и свернул штолен. Перенес на противень с пергаментом и дал подойти еще 30-40 минут.

Выпекаю при температуре 175 °С в течение 30 минут, затем заворачиваю в фольгу и допекаю еще час.

Горячий штолен прямо в фольге смазываю растопленным маслом и щедро посыпаю пудрой. Заворачиваю в фольгу, а потом в полотенце и выношу на улицу!

Утром достаю из полотенца, заворачиваю в пакет или пленку и кладу на балкон на неделю, а лучше на месяц! Температура должна составлять около 0 °С. Можно хранить и в холодильнике.

Лучше всего по вкусу тот штолен, который дольше спел – это просто сказка!

А вы попробуете приготовить рождественский штолен в этом году? Обнял