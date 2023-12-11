Символ силы и прогноз погоды: Какие существуют приметы про лопату

Лопата представляет собой широко используемый инструмент для выполнения различных задач. UAportal рассказал, какие существуют предрассудки и поверья, связанные с лопатой.

Падение лопаты

Существует поверье, что ошибочное впускание лопаты на землю может предвещать успешное завершение работы. В частности, если лопата при работе ударяется о землю и остается в вертикальном положении, то это считается благоприятным знаком.

Защита от бедности

В некоторых культурах лопата может являться символом защиты от бедности и трудностей. Даже для тех, кто не занимается физическим трудом, наличие лопаты дома может означать процветание и обилие. Это поверье имеет и рациональное объяснение: например, наличие лопаты может оказаться полезным в трудные периоды, например, при безработице.

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Символ силы

Лопата является инструментом, используемым для тяжелого физического труда, поэтому его считают символом силы и упрямства. Людям, которым не хватает сил, вряд ли удастся активно использовать лопату для работы, поэтому инструмент всегда нужно поддерживать в хорошем состоянии.

Прогнозирование погоды

Если следует, оставленный лопатой на земле, напоминает солнце, то считается, что это предсказывает ясное небо. И наоборот, если лопата неожиданно падает, это может свидетельствовать о приближении непогоды и сильного дождя.

Тревожные знаки

Несчастные случаи или травмы, связанные с лопатой, рассматриваются как предупреждение об опасности. Кроме того, если лопата ломается во время работы, это также считается отрицательным сигналом, указывающим на потенциальные неприятности.

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