Символическое значение калины у дома: нужно ли ее сажать

Калина – растение, имеющее как декоративное, так и символическое значение, занимает особое место в древних верованиях. С давних времен она считалась священным растением, ассоциировалась с удачей, защитой и любовью. В этой статье UAportal рассказывает об основных приметах, связанных с калиной, раскрывающих ее значение.

Приносит удачу и процветание

Самая распространенная примета говорит о том, что калина приносит удачу и процветание в окружающую ее семью. Символизируя богатство, обилие и плодородие, ягоды калины служат вкусным и полезным источником пищи.

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Кроме того, они обладают лечебными свойствами, помогающими в лечении различных недугов. Наконец, калина приносит в дом положительную энергию и радость.

Защита от злых духов и сглаза

Еще одна примета утверждает, что калина защищает от злых духов и недобрых взглядов, направленных на живущих рядом с ней. Это растение обладает мощной защитной силой, эффективно отталкивая отрицательные силы от дома.

Кроме того, калина действует как оберег от недобрых людей и злых намерений. Считается, что если повесить веточку калины на дверь или окно или носить ее ягоды в кармане, то это служит барьером от злого воздействия.

Содействие любви и согласию

Последняя примета утверждает, что калина способствует любви и гармонии в семьях. Как символ красоты, чистоты и верности, цветы калины являются отличным подарком для любимого человека или элегантным дополнением к свадебному наряду. Кроме того, калина помогает питать и поддерживать любовь и уважение между супругами и родственниками.

Напомним, калину можно заготавливать в любом виде: от варенья до сушки и вяления.

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