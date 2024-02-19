Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 19 февраля
UAportal рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальный курс валют на 19 февраля 2024 года. Официальный курс гривны следующий: 1 доллар США – 37,97 грн, 1 евро – 40,89 грн, 1 польские злотые – 9,42 грн.
Средние курсы продаж и покупки доллара США в обменных пунктах составляют 38,35 грн и 38,25 грн соответственно. Евро предлагают по 41,41 грн, а продают по 41,65 грн. Злотые покупают за 9,47 грн, а продают за 9,60 грн.
Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:
Доллар США
ПриватБанк: 37,80 – 38,40 грн.
Ощадбанк: 37,80 – 38,45 грн.
ПУМБ: 37,90 – 38,35 грн.
Укрсиббанк: 37,80 – 38,40 грн.
Райффайзен Банк: 37,60 – 38,35 грн.
Евро
ПриватБанк: 40,60 – 41,60 грн.
Ощадбанк: 40,60 – 41,60 грн.
ПУМБ: 40,80 – 41,40 грн.
Укрсиббанк: 40,55 – 41,55 грн.
Райффайзен Банк: 40,10 – 41,55 грн.
Злотые
ПриватБанк: 9,33 – 9,73 грн.
Ощадбанк: 9,15 – 9,65 грн.
ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн.
Курс актуален по состоянию на 9:00, 19 февраля.