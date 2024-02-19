Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 19 февраля

UAportal рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальный курс валют на 19 февраля 2024 года. Официальный курс гривны следующий: 1 доллар США – 37,97 грн, 1 евро – 40,89 грн, 1 польские злотые – 9,42 грн.

Средние курсы продаж и покупки доллара США в обменных пунктах составляют 38,35 грн и 38,25 грн соответственно. Евро предлагают по 41,41 грн, а продают по 41,65 грн. Злотые покупают за 9,47 грн, а продают за 9,60 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 37,80 – 38,40 грн.

Ощадбанк: 37,80 – 38,45 грн.

ПУМБ: 37,90 – 38,35 грн.

Укрсиббанк: 37,80 – 38,40 грн.

Райффайзен Банк: 37,60 – 38,35 грн.

Евро

ПриватБанк: 40,60 – 41,60 грн.

Ощадбанк: 40,60 – 41,60 грн.

ПУМБ: 40,80 – 41,40 грн.

Укрсиббанк: 40,55 – 41,55 грн.

Райффайзен Банк: 40,10 – 41,55 грн.

Злотые

ПриватБанк: 9,33 – 9,73 грн.

Ощадбанк: 9,15 – 9,65 грн.

ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн.

Курс актуален по состоянию на 9:00, 19 февраля.