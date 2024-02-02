Сколько стоят доллар, евро и злотые: курс валют на 2 февраля

UAportal рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальные курсы валют на 2 января 2024 года. Официальный курс гривны следующий: 1 доллар США – 37,60 грн, 1 евро – 40,66 грн, 1 польский злотый – 9,37 грн.

Средний курс продажи доллара США составляет 38,15 грн., а покупки – 38,05 грн. Евро предлагают по 41,40 грн., а продают по 41,60 грн. Что касается польского злотого, то его предлагают за 9,45 грн., а продают за 9,57 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 37,50 грн – 38,10 грн

Сбербанк: 37,60 грн – 38,10 грн

ПУМБ: 37,60 грн – 38,10 грн

Укрсиббанк: 37,50 грн – 38,15 грн

Укрэксимбанк: 37,45 грн – 38,15 грн

Евро

ПриватБанк: 40,70 грн – 41,70 грн

Сбербанк: 40,65 грн – 41,55 грн

ПУМБ: 41,10 грн – 41,70 грн

Укрсиббанк: 40,60 грн – 41,60 грн

Укрэксимбанк: 40,90 грн – 41,70 грн

Злотые

ПриватБанк: 9,32 грн – 9,70 грн.

Сбербанк: 9,00 грн – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 грн – 9,70 грн

Укрэксимбанк: 9,15 грн – 9,50 грн

Курс актуален по состоянию на 9:00, 2 февраля.

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