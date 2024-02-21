Сколько стоят доллар, евро и злотые: курс валют на 21 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал актуальную информацию о курсе валют. Официальный курс гривны на 21 февраля следующий: 1 доллар США – 38,37 грн, 1 евро – 41,54 грн, 1 польский злотый – 9,61 грн.

Средний курс валют в обменных пунктах выглядит следующим образом: доллар США в среднем продается за 38,75 грн, а покупается за 38,60 грн. Евро покупают за 41,80 грн., а продают за 42,00 грн. Злотые покупают за 9,55 грн. и продают за 9,68 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 38,20 – 38,80 грн.

Ощадбанк: 38,20 – 38,80 грн.

ПУМБ: 38,10 – 38,60 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,70 грн.

Укрэксимбанк: 38,25 – 38,85 грн.

Евро

ПриватБанк: 40,95 – 41,95 грн.

Ощадбанк: 40,95 – 41,90 грн.

ПУМБ: 41,20 – 41,80 грн.

Укрсиббанк: 40,90 – 41,90 грн.

Укрэксимбанк: 41,35 – 42,15 грн.

Злотые

ПриватБанк: 9,38 – 9,78 грн.

Ощадбанк: 9,20 – 9,70 грн.

ПУМБ: 9,40 – 9,80 грн.

Укрэксимбанк: 9,40 – 9,75 грн.