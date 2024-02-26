Сколько стоят доллар, евро и злотые: курс валют на 26 февраля

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 26 февраля. По этой информации, официальный курс гривны таков: 1 доллар США – 38,35 грн, 1 евро – 41,56 грн, 1 польский злотый – 9,63 грн.

UAportal рассказал, что в обменных пунктах средний курс продажи доллара США составляет 38,60 грн, курс покупки – 38,50 грн. Евро предлагают по 41,85 грн., а продают по 42,05 грн. Что касается польского злотого, то его покупают за 9,55 грн., а продают за 9,69 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,15 – 38,75 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 39,42 – 38,65 грн.

Укрэксимбанк: 38,20 – 38,80 грн.

Евро

ПриватБанк: 41,10 – 42,00 грн.

Ощадбанк: 41,35 – 42,15 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,86 – 42,02 грн.

Укрэксимбанк: 41,40 – 42,20 грн.

Злотые

ПриватБанк: 9,52 – 9,87 грн.

Ощадбанк: 9,30 – 9,85 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрэксимбанк: 9,40 – 9,80 грн.

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