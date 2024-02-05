Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 5 февраля

UAportal рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальный курс на 5 февраля. Курс доллара США – 37,56 грн, 1 евро – 40,87 грн, 1 польские злотые – 9,47 грн.

Средний курс валют в обменниках: доллар США продают за 38,05 грн, а покупают его за 37,95 грн. Евро предлагают по 41,30 грн, а продают по 41,50 грн. Что касается польского злотого, то его предлагают за 9,45 грн, а продают за 9,56 грн.

Рассмотрим курсы валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 37,45 – 38,05 грн

Ощадбанк: 37.55 – 38.05 грн

ПУБМ: 37,60 – 38,20 грн

Укрсиббанк: 37.45 – 38.10 грн

Укрэксимбанк: 37.45 – 38.15 грн

Евро

ПриватБанк: 40.65 – 41.65 грн

Ощадбанк: 40.70 – 41.60 грн

ПУМБ: 41.20 – 41.80 грн

Укрсиббанк: 40.55 – 41.65 грн

Укрэксимбанк: 49.90 – 41.70 грн

Злотые

ПриватБанк: 9.32 – 9.71 грн

Ощадбанк: 9.00 – 9.60 грн

ПУМБ: 9.20 – 9.70 грн

Укрэксимбанк: 9.30 – 9.70 грн

Курс актуален по состоянию на 9:00, 5 февраля.