Сколько стоят доллар, евро и злотые: Курс валют на 8 февраля

UAportal рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал официальные курсы валют на 8 января. Официальный курс доллара США составляет 37,59 грн, евро – 40,05 грн, польские злотые – 9,31 грн.

Средний курс продажи доллара США составляет 38,03 грн, а покупки – 37,95 грн. Евро предлагают по 41,10 грн, а продают по 41,25 грн. Что касается польского злотого, то его покупают по 9,42 грн, а продают по 9,55 грн.

Рассмотрим курсы обмена валют, которые предлагают разные банки в Украине:

Доллар США

ПриватБанк: 37,45 – 38,05 грн

Ощадбанк: 37,55 – 38,00 грн

ПУМБ: 37,50 – 38,00 грн

Укрсиббанк: 38,78 – 38,02 грн

Укрэксимбанк: 37,40 – 38,10 грн

Евро

ПриватБанк: 40,35 – 41,35 грн

Ощадбанк: 40,35 – 41,30 грн

ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн

Укрсиббанк: 39,59 – 40,40 грн

Укрэксимбанк: 49,60 – 41,40 грн

Злотые

ПриватБанк: 9,32 – 9,71 грн

Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн

Укрэксимбанк: 9,30 – 9,70 грн

Курс актуален по состоянию на 9:00, 8 февраля.