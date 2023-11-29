Сколько усов у котов и другие интересные факты о них

Кошки, наши любимцы, имеют некоторые интересные особенности, которые не перестают нас удивлять. UAportal рассказывает интересные факты о котах, которые, возможно, вы не знали.

1. Одной из особенностей кошек является их исключительные слуховые способности. Знали ли вы, что кошачье ухо может вращаться на 180 градусов? Это удивительное умение стало возможным благодаря 42 мышцам, спрятанным в их ушах. Эти мышцы работают гармонично, чтобы облегчить точное движение и локализацию звука.

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2. Кошки обычно имеют 24 усы, разделенных поровну – по 12 с каждой стороны морды. Эти чувствительные удлиненные волоски служат важным сенсорным инструментом, помогающим котам обнаруживать объекты, изменения в окружающей среде и даже маневрировать в узком пространстве.

3. Интересно, что коты используют свои уникальные звуки в первую очередь для того, чтобы общаться с людьми. Обращаясь к членам своей семьи, коты издают хорошо известный звук мяуканья. Однако, взаимодействуя с другими котами или другими животными, они издают целый ряд звуков, включая шипение, мурлыканье или фырканье, раскрывающие различные намерения и эмоции.

4. Сон, неотъемлемая часть кошачьего распорядка дня, демонстрирует их интересное поведение. Большинство видов кошачьих, как правило, втягивают когти, когда мирно дремлют. Исключением является гепард, поскольку его острые когти остаются на виду.

5. Кошки имеют прекрасное ночное зрение и могут похвастаться более широким полем зрения, чем люди. Кошки прекрасно видят в темноте благодаря адаптации, улучшающей их зрение в условиях низкой освещенности. Однако их способность различать разные цвета отстает от человеческой.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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