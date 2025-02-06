Сладкая колбаска: быстрый рецепт

Она готовится достаточно просто. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий – и у вас готовый десерт, который порадует всю семью.

Ингредиенты:

• Печенье – 250 г;

• Сгущенка – 150 г;

• Сливки – 150 г;

• Шоколад черный – 100 г;

• Масло сливочное - 80 г;

• Какао порошок – 20 г;

• Микс жареных орехов – 80 г.

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить.

2. Орехи измельчить ножом.

3. Смешать масло, сгущенку, шоколад, какао и сливки. Прогреть до однородности.

4. Залить шоколадной массой смесь печенья и орехов.

5. Закрутить рулетом и поставить в холодильник на 5-8 часов.