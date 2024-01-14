Следует их соблюдать: Предрассудки и приметы, связанные с иглами

Иглы служат не только для шитья, но и имеют неразрывную связь с народными верованиями и приметами. В частности, они могут способствовать или препятствовать судьбам, оберегать от недобрых взглядов или предотвращать неблагоприятную судьбу. UAportal рассказывает о самых главных приметах об иглах.

Не стоит дарить иглы

Дарение игл или шпилек рассматривается как оскорбление, которое может привести к раздору между тем, кто получает подарок, и тем, кто его дарит. Если вы хотите подарить кому-то набор для шитья или рукоделия, советуем попросить минимальную, дружелюбную плату, например, копейки или кондитерское лакомство.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Не шейте в воскресенье и по праздникам

Занимаясь рукоделием в воскресенье или праздники, вы открываете путь к несчастью и несчастной судьбе.

Не вставляйте иголки в одежду и текстиль

Если вы втыкаете иглу в текстиль, это может привлечь негативную энергию в ваш дом. Их место – в специально отведенных подушечках или коробках.

Не выбрасывайте иглы

Потеря или бездумное выбрасывание игл влечет за собой волну несчастий, что может привести к потере ценных вещей и финансов. Если вы потеряли иглу, рекомендуем найти ее.

Не обменивайтесь иглами

Считается, что если вы занимаете или обмениваетесь с кем-то иглами, то это может значить об обмене долями.

Напомним, мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !