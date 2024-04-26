Слова на прощание: как избежать неудач, исходя из кладбища

Когда дело доходит до того, чтобы покинуть кладбище после общения с душами умерших, очень важно проститься с ними правильно, соблюдая определенные верования. Уважать наших умерших близких и общаться с их душами – обычная практика. UAportal узнал, что прощание с умершими требует соблюдения определенных обычаев, чтобы обезопасить себя и предотвратить любое потенциальное негативное влияние на жизнь.

После завершения визита на кладбище важно воздержаться от использования слова "до свидания" во время прощания. Наши предки свято верили, что провозглашение этой фразы ускоряет воссоединение с умершим. Прощаясь, рекомендуется сказать "прощай", чтобы обеспечить надлежащий уход.

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Кроме того, необходимо избегать определенных действий, которые могут привлечь неблагоприятную энергетику или перенести бремя и скорбь умершего обратно в ваш дом. Никогда не оглядывайтесь на кладбище, а также не поддавайтесь искушению вернуться за забытыми вещами.

Эти меры предпринимаются для того, чтобы не дать неприятным энергиям придраться к вам. Даже если вы слышите, что вас кто-то зовет, не рекомендуется возвращаться.

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