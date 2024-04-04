Сложные дела и жуткие тайны: детективные фильмы, которые заинтересуют каждого

Приготовьтесь погрузиться в мир тайн и интриг, распутывая запутанные сюжеты и наслаждаясь увлекательной игрой актеров в этих фильмах. UAportal подготовил топ пять детективных фильмов с 2018 по 2021 год.

"Исчезнувший"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жанр: Драма, мистика, триллер

Страна производства: Франция, Бельгия.

Продолжительность: 90 минут

Год: 2021

Главный продюсер: Кристиан Карион

Фильм рассказывает об отчаянном отце, который неустанно ищет своего пропавшего сына в процессе опасного расследования. По мере того, как он все глубже погружается в таинственное исчезновение, раскрывая шокирующие тайны и сталкиваясь с неожиданными препятствиями, он твердо намерен раскрыть правду любой ценой.

"Энола Холмс"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Приключения, криминал, драма

Страна производства: Великобритания

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2020

Главный продюсер: Гарри Брэдбир

"Энола Холмс" – история младшей сестры Шерлока Холмса, Энолы, отправляющейся на поиски своей пропавшей матери. Благодаря своему остроумию, интеллекту и решительности Энола становится настоящим детективом, разгадывая тайны и преодолевая трудности, чтобы защитить свою семью и найти свой жизненный путь.

"Простая просьба"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Комедия, криминал, драма

Страна производства: США, Канада

Продолжительность: 117 минут

Год: 2018

Главный продюсер: Пол Фейг

"Простая просьба" рассказывает историю Стефани, мамы-блогерки, которая дружит с гламурной Эмили. Когда Эмили внезапно исчезает, Стефани берется расследовать исчезновение подруги и распутать жуткие тайны, стоящие за ним. По мере того как разворачивается история, Стефани берет ситуацию под контроль, исходя из зоны комфорта, чтобы раскрыть правду о своей пропавшей подруге.

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"Разбойники с большой дороги"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Биография, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 132 минуты

Год: 2019

Главный продюсер: Джон Ли Хэнкок

Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает о легендарных техасских рейнджерах Фрэнке Хеймере и Мани Голте, которые возвращаются из отставки, чтобы поймать пресловутых преступников Бонни и Клайда. Непрекращающееся преследование приводит к увлекательной схватке и кладет конец печально известной преступной парочке.

"На границе миров"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Драма, фэнтези, мистика

Производитель: Швеция, Дания.

Продолжительность: 110 минут

Год: 2018

Главная продюсер: Петра Йонссон

Фильм рассказывает о жизни Тины, пограничной мытарки с необычайной способностью испытывать страх и обман. Живя в одиночестве, мир Тины переворачивается с ног на голову, когда она встречает Воре, таинственного мужчину, разделяющего ее удивительный дар. Вместе они начинают разгадывать мрачную тайну, изменяющую представление Тины о себе и о мире.

Напомним, ранее мы рассказывали об экшн-фильмах, покоривших зрителей по всему миру. В частности, эти фильмы положили путь в будущее этого жанра.

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