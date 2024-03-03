Смартфон nubia Flip 5G дебютировал на MWC 2024: что известно о характеристиках

Компания Nubia официально объявила о презентации своего первого сложного смартфона – nubia Flip 5G. UAportal рассказал об этом гаджете подробнее.

Дисплей и камера

Nubia Flip 5G будет оснащен двумя дисплеями и будет иметь камеру с высоким разрешением, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного дополнительного. Под капотом смартфона будет работать процессор Snapdragon 7 Gen 1, обеспечивающий плавную и эффективную работу.

Аккумулятор

Пользователи могут рассчитывать на приличную батарею, емкостью 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Кроме того, nubia Flip 5G имеет защиту по стандарту IP42, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от пыли и брызг.

Память

Ожидается, что смартфон будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечит достаточное место для хранения фотографий, видео и приложений.

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