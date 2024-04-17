Смех, тайны и семейные развлечения: комедийные фильмы нового десятилетия
Приглашаем в кинопутешествие по новому поколению комедийных фильмов, охватывающее период с 2019 по 2021 год. UAportal поделился фильмами, которые порадовали зрителей своими смешными и захватывающими сюжетами, талантливой игрой актеров и трогательными моментами.
"Загадочное убийство"
Рейтинг IMDB: 6.0/10
Жанр: Комедия, криминал, детектив
Страна производства: США
Продолжительность: 97 минут
Год производства: 2019
Режиссер фильма: Кайл Смит
"Загадочное убийство" рассказывает о веселых приключениях супружеской пары Ника и Одри Спитц, которые попадают в смертельное расследование во время своего отпуска в Европе. От гламурных яхт до элегантных вечеринок они сталкиваются с эксцентричными персонажами, неожиданными поворотами сюжета и юмористическими ситуациями. Как детективы-любители, они должны раскрыть тайну убийства, чтобы доказать свою невиновность и узнать правду.
"Отпетые мошенницы"
Рейтинг IMDB: 5.4/10
Жанр: Комедия, криминал
Страна производства: США
Продолжительность: 94 минуты
Год производства: 2019
Режиссер фильма: Крис Эддисон
"Отпетые мошенницы" вращается вокруг пары мошенниц, Жозефины Честерфилд и Пенни Раст, которые вступают в забавную битву ума и обмана. Действие фильма разворачивается на гламурной Французской Ривьере, где они нацелены на богатых мужчин, пытаясь перехитрить друг друга в комичных и возмутительных попытках победить.
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"Эмма"
Рейтинг IMDB: 6.7/10
Жанр: Комедия, драма
Страна производства: США
Продолжительность: 124 минуты
Год производства: 2020
Режиссер фильма:
"Эмма" – очаровательная и остроумная экранизация классического романа Джейн Остин, рассказывающая о жизни молодой и энергичной Эммы Вудхаус. Фильм переносит зрителей в мир сватовства, тайных интриг и романтических ошибок в идиллической и элегантной Англии 19-го века.
"Красное уведомление"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Боевик, приключения, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 122 минуты
Год производства: 2021
Режиссер фильма: Роусон Маршалл Тербер
Фильм "Красное уведомление" рассказывает об агенте Интерпола, печально известном похитителе произведений искусства и крупнейшем в мире аферисте. Он участвует в захватывающей глобальной погоне за бесценным артефактом.
"Большой красный пес Клиффорд"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: Комедия, семейный, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 97 минут
Год производства: 2021
Режиссер фильма: Уолт Беккер
"Большой красный пес Клиффорд" оживает любимый и кроткий великан детской литературы. Эмили Элизабет сталкивается с многочисленными комическими проблемами после того, как ее маленький красный щенок по имени Клиффорд стремительно растет и превращается в огромного пса. Жизнь Клиффорда в шумном городе, необычных обстоятельствах и неожиданных встречах превращается в сплошное юмористическое приключение.
Напомним, мы рассказывали о лучших мотивационных фильмах.
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