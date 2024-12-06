Сочное каре из свинины в духовке: идеальное блюдо для праздничного стола.

Рецепт сочного каре из свинины в духовке, который идеально подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты:

• Каре из свинины – 1,5–2 кг (на кости);

• Бальзамический крем – 3 ст. л.;

• Оливковое масло – 2 ст. л.;

• Розмарин – 2 веточки (или 1 ч. л. сушеного);

• Паприка – 1 ч. л.;

• Соль, перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка мяса:

• Снять пленку с ребер.

• Зачистить косточку, как на видео, для красоты и эстетичного вида готового блюда.

• Сделайте надрезы на мясной части, чтобы специи лучше проникли внутрь.

2. Маринад:

• добавьте все специи и масло непосредственно на мясо

• Тщательно смажьте мясо полученной смесью. Оставьте мариноваться на 2-3 часа (или лучше ночь в холодильнике).

3. Запекание:

• Разогрейте духовой шкаф до 200°C.

• Положите мясо на противень, застеленный пергаментом или фольгой, ребрами вниз.

• Накройте мясо фольгой и запекайте 40 минут.

• Снимите фольгу, убавьте температуру до 180°C и готовьте еще 30–40 минут, периодически поливая мясо выделяющимися соками. Это сделает каре еще более сочным и придаст золотистую корочку.

4. Подача:

• Перед подачей дайте мясу отдохнуть 10–15 минут, чтобы соки равномерно распределились.

• Нарезать порционно (по косточке) и украсить свежими травами или клюквенным соусом.

Я добавил еще баклажан, перец и красный лук, потом эти же овощи использовал, как отличный гарнир к мясу

Это блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола!