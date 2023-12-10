Сочный фрукт с богатой историей: 5 фактов о груше

Груши – вкусные фрукты, выращиваемые во многих странах мира. Часто ассоциируясь с яблоками, груши имеют свои собственные уникальные качества, отличающие их от них. UAportal рассказывает о некоторых фактах об этих фруктах.

Использование груш в разных странах

В разных странах груши используются очень интересно. В Швейцарии, например, из груш производят специальный концентрированный сироп, известный как грушевый мед. Тем временем в Италии создают фруктовую горчицу, в состав которой входят разные фрукты, в том числе груши, как приправу к блюдам.

Интересное применение груши в Украине.

Еще одно интересное применение груши можно найти в Украине, где из древесины груши традиционно изготовляют изысканно резные доски, которые используются в производстве рельефных печатных пряников.

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Появление груши на западе

Стоит отметить, что груши появились в западном полушарии относительно недавно, всего четыреста лет назад.

Разнообразие груш

Разнообразие груш действительно впечатляет, насчитывая более тысячи разных сортов. Интересным фактом является то, что рябина, вид из розоцветной семьи, иногда используется как подвой для выращивания груши и других родственных родов, таких как айва.

Самая большая груша

Напоследок мы должны вспомнить о самой большой груше, которую когда-либо выращивали, происходившей из Японии. Этот колоссальный плод весил почти три килограмма, демонстрируя большой потенциал и размеры, которых могут достигать груши.

Напомним, что нутрициолог Богдана Волошиновича назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

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