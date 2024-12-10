Согревающие супы на зиму из разных уголков мира

Я не очень люблю супы. Нормально начала в смысле, технически они не супер ок на постоянной основе, потому что взрослый человек должен жевать еду.

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Змелювати різними зубами різну їжу, насичувати слиною-ферментами. Пити чи просто ковтати - не здорово. Тому мої нечасті супи майже ніколи не рідкі, а якщо крем - там точно зверху будуть насіння, дайкон чи інші овочі, водорості, тощо.

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Тут я обрала настрій на цю зиму

Рамен

Рамен це про бульйон. Лінуєтесь - йдіть на рамен в класний заклад. Я інколи готую вдома. Довго, ароматно. Майже ніколи не використовую локшину :) бульйон, м’ясо чи морепродукти, гриби, зелена цибуля, кімчі - улюблене, підгледіла десь в подорожі на заході Японії, відтоді повторюю. З локшиною, яйцем, паростками теж

Його величність борщ

Легкий спосіб з’їсти наваристий бульйон на кістках, купу коренеплодів, капусти, сало-часник ну обов’язково

Том ям

Не складний, проте багатокомпонентний. Треба гарний шопінг лист. Пропустити дрібничку типу соку лайму чи риб’ячого соусу - не буде того смаку. Вважаю тайську кухню однією з найсмачніших

Крем

Будь-який сезонний. Тут зелений горошок, печений часник (багато) та стебла селери, копчена сіль

Бульйон

Безкоштовний додатковий колаген, гіалурон, хондроїтин, л-глютамін, л-лізин :) економія на БАДах) бульйони класно насичують, адже адекват по білку - маст. Готую завжди з цибулею та часто рожевим перцем, травами. М’ясні чи мікс сіфуду та риби

Місо

На світлій пасті, темній, з 3-7 видами грибів, інколи тофу. Місо-суп люблю дуже, дома завжди повно водоростей)

Сочевичні супи

Не дуже моя тема, якщо готую - веган варіанти мароканської кухні (там з солоними лимонами та оливками) чи якийсь близький схід з бараниною

Карі

Всі варіанти карі, окрім індійського, в мене є: зазвичай тайські жовтий, червоний, зелений, пананг, просто веган опції різні, на фото - з минтаєм та кеш’ю, тут не гострий варіант