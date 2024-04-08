Сохраните свои грядки: народные средства против муравьев

Муравьи, хотя и могут приносить пользу, уничтожая других вредителей, также могут представлять угрозу для вашего урожая. UAportal подготовил советы для применения народных средств, чтобы обезвредить их на огороде и в саду.

Хотя определенные виды муравьев, такие как лесные, считаются полезными, бывают случаи, когда борьба с обычными садовыми и рыжими становится очень нужно. Особенно, если они начинают питаться растениями на ваших грядках.

Чтобы эффективно избавиться от этих надоедливых насекомых с ваших грядок, вы можете положиться на силу растений и веществ, которые выделяют сильные запахи. Подумайте о выращивании пахучих растений, таких как петрушка, календула, чеснок или на участках, где часто поселяются муравьи.

Эти растения выделяют неприятные для вредителей запахи, которые служат естественным отпугивателем для муравьев. Кроме растений, отпугивающих муравьев, есть и другие средства, которые можно использовать для решения проблемы с муравьями.

Два эффективных продукта – негашеная известь и отбеливатель. Начните с того, что разбейте кусок негашеной извести на крупные крошки и посыпьте ими непосредственно на муравейники. Затем залейте негашеную известь небольшим количеством воды.

Когда известь погаснет, она будет выделять тепло, проникая в муравейник и заставляя муравьев эвакуироваться. Другой вариант- использование печной сажи, которую муравьи тяжело переносят. Просто посыпьте этим темным порошком места, где они обычно причиняют хлопоты.

Для эффективного отпугивания муравьев попробуйте создать приманку из борной кислоты. Смешайте порошок этих веществ с медом или вареньем. Обычно следует смешать около 5 граммов кислоты с примерно 250-300 граммами сладкой приманки.

Если вы встретите в своем саду лесных муравьев, особенно крупных рыжих муравьев с темным брюшком, желательно не уничтожать их. Вместо этого попробуйте переселить их в более подходящую среду. В конце дня, когда активность муравьев уменьшится, осторожно удалите муравейник с помощью лопаты и перенесите материал в ведро.

Затем выкопайте яму в другом месте и вынесите материал муравейника как можно дальше от вашего дома. Используя эти проверенные народные средства для борьбы с вредителями, вы сможете эффективно попрощаться с нежелательными гостями на своих грядках и защитить свой урожай.