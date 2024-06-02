Сохраните свой сад свободным от пырея: полезные лайфхаки

Садоводы часто сталкиваются с проблемой борьбы с различными видами сорняков на своих грядках. UAportal подготовил полезные экологические советы для борьбы с пыреем.

Глубокое мульчирование

Толстый слой органической смеси, например, соломы или древесной щепы, может быть использован для подавления сорняка и предотвращения его прорастания. Мульча также помогает удерживать влагу в почве и улучшает ее общее состояние, создавая неблагоприятную среду для процветания пырея. Регулярное добавление слоя присыпки имеет важное значение для поддержания эффективности мульчи.

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Соляризация

Этот метод предусматривает накрытие зараженного грунта прозрачным пластиковым брезентом, чтобы использовать солнечное тепло и, по сути, запечь сорняк до смерти. Если оставить пленку на месте на четыре-шесть недель в самое жаркое время года, пырей и его семена эффективно погибнут.

Приподнятые грядки

Подняв место для выращивания, можно достичь большего контроля над составом почвы и уменьшить вероятность укоренения пырея. Благодаря таким участкам легче предотвратить распространение сорняка и уменьшить потребность в чрезмерной прополке или применении гербицидов.

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