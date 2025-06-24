Сосиска в лаваше за 10 минут для быстрого завтрака

Делюсь с вами рецептом, который точно станет фаворитом на скорый перекус или неожиданный завтрак.

Сосиска, тягучий сыр, хрустящая корочка – это просто вау как вкусно!

А когда под рукой качественные сосиски, результат не подводит: вкусно, просто и быстро.

Ингредиенты:

Лаваш - 5 шт

Сосиски - 5 шт

Твердый сыр - 100 г

Яйца - 2 шт

Панировочные сухари Панко - 100 г

Как приготовить:

1. Сыр натереть на мелкой терке.

2. На край каждого куска лаваша выложить немного творога и сосиску. Завернуть плотным рулетом.

3. Окунуть каждый рулет во взбитые яйца, затем обкатать в сухарях.

4. Жарить в большом количестве разогретого масла до румяной корочки.

Готово!

Сохраняйте рецепт – он точно выручит в нужный момент!