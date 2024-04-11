Советы от садоводов: как посеять морковь, чтобы потом не прореживать

Как посеять морковь чтобы потом не прореживать

Если вы устали от сложной задачи прореживать морковь, UAportal предлагает инновационное решение с помощью простой банки. Этот метод не только избавляет вас от хлопот с прореживанием, но и способствует росту очень больших морковок.

Способ первый

Начните с создания близко расположенных лунок на грядке с помощью банки. Вдавите банку примерно на 2-3 см в грунт, образуя аккуратные круглые лунки. Заполните эти углубления водой, чтобы обеспечить влажную среду семян. Теперь вы можете посеять 3-5 семян моркови по кругу в каждую лунку.

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Тщательно засыпьте каждую лунку грунтом и убедитесь, что следующие ряды сформированы так, чтобы вам было удобно ухаживать за ними. Создание углублений между рядами, например, на ширину сапы, облегчит доступ к моркови.

Хотя из каждой лунки прорастет несколько саженцев моркови, прореживать их не нужно! Растения будут иметь достаточно места и питательных веществ, способствуя росту друг друга. Это отличный способ максимизировать урожайность без скучного прореживания.

Способ второй

Кроме того, вы можете сделать морковную грядку рядом с луковой и применить следующий метод. По краям грядки посейте семена моркови в непосредственной близости от лука. Чтобы пометить промежутки между рядами, аккуратно прижмите отступ с помощью банки.

Так же как и в предыдущем способе, положите по 3-5 семян моркови в каждое углубление и засыпьте их влажной почвой. Когда придет время собирать лук, вы можете прикопать морковь, чтобы предотвратить позеленение корнеплодов.

Этот метод приносит двойную пользу, поскольку борется с луковой мухой и морковной мошкой, одновременно эффективно уплотняя площадь посадки.

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