Советы по правильному хранению: фрукты, которые нельзя оставлять в холодильнике

Бананы, ананасы и авокадо нуждаются в особых условиях хранения для обеспечения их вкусовых качеств. UAportal поделился полезными советами, которые помогут гарантировать, что эти фрукты останутся свежими надолго.

Как лучше хранить бананы

Бананы нельзя хранить в холодильнике, поскольку низкая температура может нарушить процесс их созревания и сделать кожуру коричневой. Лучше всего держать их при комнатной температуре. Чтобы продлить срок хранения, стебли бананов можно завернуть в пищевую пленку, чтобы замедлить созревание. Также перезрелые бананы можно почистить и заморозить для использования в полосе или выпечке.

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Правильное хранение ананасов

Ананасы нельзя хранить в холодильнике, поскольку низкая температура может привести к тому, что они станут кашевидными. Вместо этого лучше оставить их при комнатной температуре. Если они будут лежать вверх, сладкий вкус пропитается через весь плод, а если хранить нарезанный ананас в герметичном контейнере, то он останется свежим надолго.

Как хранить авокадо

Авокадо нельзя хранить в холодильнике, поскольку низкая температура может остановить процесс созревания. Чтобы авокадо быстрее достигло спелости, положите его в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком, чтобы ускорить процесс. Кроме того, чтобы авокадо не потемнело после разрезания, перед хранением сбрызните его лимонным соком.

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