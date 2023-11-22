Советы по правильному уходу за зубами, о которых многие забывают

UAportal подготовил советы о том, как правильно ухаживать за зубами. Узнайте о важность чистки зубов и использования зубной нити, а также других ценных советах.

Чистите зубы дважды в день

Один из важнейших шагов в правильном уходе за зубами – чистить их дважды в день. Используя зубную щетку с мягкой щеточкой и фторсодержащую зубную пасту, обязательно чистите все поверхности зубов.

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Каждый день пользуйтесь зубной нитью

В дополнение к регулярной чистке зубов ежедневное использование зубной нити играет важную роль в поддержании надлежащей гигиены полости рта. Зубная нить помогает удалить зубной налет и частицы пищи, до которых зубная щетка не может добраться.

Ограничьте употребление сладкой пищи и напитков

Чтобы правильно ухаживать за зубами, важно ограничить употребление сладкой пищи и напитков. Сладости сильно ухудшают состояние зубов, что может привести к разным заболеваниям.

Регулярно посещайте стоматолога

Регулярные осмотры стоматолога имеют решающее значение для поддержания здоровья полости рта. Запланируйте визиты к стоматологу минимум два раза в год для проведения профессиональных чисток и осмотров.

Избегайте вредных привычек

Наконец, важно избегать привычек, которые могут причинить вред вашим зубам. К примеру, удерживайтесь от жевания твердых предметов, таких как лед, крышечки от ручек или зерна попкорна, так как это может привести к повреждению зубов.

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