Советы по уборке: что не стоит убирать с помощью микрофибровых салфеток

Понимание конкретных рекомендаций, относительно правильного использования чистящих изделий, имеет важное значение для поддержания порядка и долговечности различных поверхностей. UAportal подготовил ценную информацию, относительно эффективного применения микрофибровых салфеток.

Использование на деликатных поверхностях

Салфетки из микрофибры нельзя использовать на деликатных поверхностях, таких как паркетный пол, мраморные столешницы или антикварная мебель. Эти поверхности можно легко поцарапать или повредить абразивным материалом салфетки. Важно помнить, что для таких деликатных поверхностей следует использовать мягкие, неабразивные чистящие средства.

На электронике

При чистке электроники, например, экранов компьютеров, телевизоров или смартфонов, лучше избегать использования салфеток из микрофибры. Ведь мелкие волокна ткани могут оставлять царапины на экране, ухудшая качество изображения на дисплее. Важно использовать специально разработанные салфетки для чистки электроники.

Натертые воском поверхности

Вощеные поверхности, такие как кузов автомобиля или мебель с защитным восковым покрытием, нельзя чистить салфетками из микрофибры. Абразивность ткани может привести к удалению защитного покрытия. Рекомендуется использовать мягкую губку для очистки поверхности с нанесенным воском.

Избегать использования на горячих поверхностях

Следует следить за тем, чтобы салфетки из микрофибры никогда не использовались на горячих поверхностях, таких как плита или горячие сковородки. Высокая температура может привести к тому, что микроволокна расплавятся или прилипнут к поверхности, что потенциально может привести к повреждению и затруднить очистку.