Советы по уходу за окрашенными волосам: как правильно мыть голову
Когда речь идет об окрашенных волосах, они требуют особого ухода и внимания для сохранения их живости и блеска. Окрашенные волосы могут придать внешности интересный и захватывающий эффект, но без надлежащего ухода они могут быстро стать тусклыми и безжизненными. UAportal подготовил несколько практических советов, которые помогут ухаживать за окрашенными волосами.
Используйте средство для глубокого кондиционирования
Окрашенные волосы нуждаются в дополнительном увлажнении для поддержания их здоровья и живости. Использование глубокого кондиционирующего средства раз в неделю поможет увлажнить волосы и предотвратить их повреждение.
Читайте также: Забудьте о них – названы пять причесок, которые сделают вас постарше
Ищите средства для глубокого кондиционирования, которые специально разработаны для окрашенных волос и содержат такие питательные ингредиенты, как аргановое масло, масло ши и кератин.
Используйте холодную воду для ополаскивания волос
Использование горячей воды для ополаскивания волос может лишить их натуральных масел и привести к быстрому потускнению цвета. Чтобы предотвратить это, ополаскивайте волосы холодной водой. Холодная вода помогает запечатать кутикулу волоса, удерживая влагу и предотвращая потерю цвета.
Читайте также: Как сушить волосы, чтобы они не пушились
Избегайте инструментов для термоукладки
Тепловые приборы для укладки, такие как плойки, щипцы для завивки и фены, могут нанести значительный вред окрашенным волосам. Чрезмерное нагревание может ослабить кутикулу волоса, делая его более склонным к ломкости и повреждениям.
Чтобы сохранить здоровье окрашенных волос, по возможности избегайте использования приборов для термической укладки. Если вы все же используете их, обязательно нанесите перед этим термозащитный спрей, чтобы минимизировать повреждения.
Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!