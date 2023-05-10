Советы по уходу за окрашенными волосам: как правильно мыть голову

Когда речь идет об окрашенных волосах, они требуют особого ухода и внимания для сохранения их живости и блеска. Окрашенные волосы могут придать внешности интересный и захватывающий эффект, но без надлежащего ухода они могут быстро стать тусклыми и безжизненными. UAportal подготовил несколько практических советов, которые помогут ухаживать за окрашенными волосами.

Используйте средство для глубокого кондиционирования

Окрашенные волосы нуждаются в дополнительном увлажнении для поддержания их здоровья и живости. Использование глубокого кондиционирующего средства раз в неделю поможет увлажнить волосы и предотвратить их повреждение.

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Ищите средства для глубокого кондиционирования, которые специально разработаны для окрашенных волос и содержат такие питательные ингредиенты, как аргановое масло, масло ши и кератин.

Используйте холодную воду для ополаскивания волос

Использование горячей воды для ополаскивания волос может лишить их натуральных масел и привести к быстрому потускнению цвета. Чтобы предотвратить это, ополаскивайте волосы холодной водой. Холодная вода помогает запечатать кутикулу волоса, удерживая влагу и предотвращая потерю цвета.

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Избегайте инструментов для термоукладки

Тепловые приборы для укладки, такие как плойки, щипцы для завивки и фены, могут нанести значительный вред окрашенным волосам. Чрезмерное нагревание может ослабить кутикулу волоса, делая его более склонным к ломкости и повреждениям.

Чтобы сохранить здоровье окрашенных волос, по возможности избегайте использования приборов для термической укладки. Если вы все же используете их, обязательно нанесите перед этим термозащитный спрей, чтобы минимизировать повреждения.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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