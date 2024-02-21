Спасите свой урожай: чем обработать деревья весной от тли

Опытные садоводы поделились советами, как обработать плодовые деревья весной, чтобы избежать проблем с тлей летом. Они советуют сделать это как можно раньше.

Прекрасным вариантом для весенней профилактической обработки является чесночный настой.

Для его приготовления на литр воды принимают 100 г измельченного чеснока.

Об этом пишет Радиотрек.

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Как сделать отвар чеснока

Полученный отвар из чеснока настаивают в сутки, затем кипятят 15-20 минут и разбавляют водой в соотношении 1:5.

Начинать опрыскивание деревьев от тли нужно при температуре воздуха 5-10 градусов.

Очень важно проводить процедуру в сухую безветренную погоду, иначе эффект будет минимальным.

Напомним, мы уже писали, как бороться с тлей без химии.

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