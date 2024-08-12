Сравнение тепличных покрытий: что выбрать – агроволокно или пленку
При выборе варианта укрытия теплицы очень важно учитывать все преимущества и недостатки. UAportal сравнил эффективность использования агроволокна и плёнки для этих целей.
Изоляция
Агроволокно более эффективно защищает от воздействия низких температур, поскольку оно удерживает воздух и создает более теплую среду. Пленка обеспечивает лучшую изоляцию от чрезмерной жары, отражая солнечный свет и снижая температуру в теплице.
Долговечность
Из-за своей легкости агроволокно подвержено разрывам во время сильного ветра или ливня, поэтому часто требует замены. И наоборот, пленка демонстрирует большую прочность и стойкость к суровым погодным условиям.
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Это делает ее лучшим долговечным вариантом для покрытия теплиц. Кроме того, она устойчива к ультрафиолетовому излучению, что еще больше повышает ее долговечность по сравнению с агроволокном.
Экономическая эффективность
Доступность агроволокна делает его экономически выгодным решением для маленьких теплиц. И наоборот, пленка может потребовать больших начальных инвестиций, но может привести к долгосрочной экономии благодаря своей долговечности и светоотражающим свойствам.
Привлекательность
Агроволокно обеспечивает естественный и зрительно приемлемый вид. В отличие от него, пленка может иметь более технический образ, но может придать теплице современный и изысканный эстетический стиль. Кроме того, светоотражающая поверхность может создать яркий вид, что максимально удовлетворит потребности.
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