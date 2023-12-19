Статуя Свободы: Удивительные факты о культовом символе США

Статуя Свободы – известный символ Соединенных Штатов, часто ошибочно полагают, что статуя стояла в Америке с момента ее основания. На самом деле это культовое сооружение было привезено к американским берегам только в 1885 году.

Как жест доброй воли Статуя Свободы была подарена Соединенным Штатам Францией в честь 100-летия провозглашения Декларации независимости страны. По прибытии в Нью-Йорк она быстро завоевала сердца американцев, став одним из самых узнаваемых символов нации. UAportal рассказывает другие интересные факты о Статуе Свободы.

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1. Официальное название статуи – "Свобода, озаряющая мир".

2. Глава статуи впервые появилась на публике на Всемирной выставке 1878 г. в Париже.

3. Статуя изображает римскую богиню свободы.

4. Достигая поразительной высоты 93 метра от земли до кончика факела, статуя весит потрясающие 204 тонны.

5. Размер обуви Статуи Свободы – 879.

6. Посетители имеют возможность зайти внутрь статуи и подняться по 354 ступеням, а ее корона служит прекрасной смотровой площадкой, от которой перехватывает дыхание.

7. Приблизительно 5 миллионов туристов посещают Статую Свободы каждый год, что является достижением. Для сравнения, Эйфелева башня привлекает лишь немногим больше посетителей – около 7 миллионов в год.

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