Стейк из капусты – можно называть как хочется, но вкусно!
Капуста Болоньезе
Кажется, все уже придумано к нам
Но идей приготовить что-то новое из привычных продуктов будет не хватать всегда
Молодая капуста с соусом болоньезе – или стейк из капусты – можно называть как хочется, но вкусно!
Для "соуса"
-500г говядина
-110г лук
-100г моркови
-30г стебля сельдерея
-30г сладкого перца
-40г яблока!
- чеснок, немного вина, специи и соль
-300-350г томатов в собственном соке
-пару головок капусты молодой
-масло для жарки
-сыр для запекания – от Моцареллы до Гауды
Начинаем с Болоньезе
-обжариваю нарезанную морковь, добавляю лук немного обжариваю, добавляю сельдерей и чеснок, снова жарю и немного, дальше вино, томаты специи, после этого яблоко и перцы – и все томлю – чем больше тем вкуснее. При необходимости добавляю воды, чтобы была хорошая консистенция и вкус. В этот раз я добавил еще подкопченный паприку для другого аромата и свежие травы из огорода на своем подоконнике.
Капусту нарезаю "стейками"
Обжариваю на масле, солю и при желании можно добавить любимый специй, сверху помещаю готовый соус и сыр и в духовку на 15-20 минут – чтобы хорошо подрумянилось и капуста стала приятно мягкой и хрустящей одновременно!
Приятного аппетита.