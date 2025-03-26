Стейк из капусты – можно называть как хочется, но вкусно!

Капуста Болоньезе

Кажется, все уже придумано к нам

Но идей приготовить что-то новое из привычных продуктов будет не хватать всегда

Молодая капуста с соусом болоньезе – или стейк из капусты – можно называть как хочется, но вкусно!

Для "соуса"

-500г говядина

-110г лук

-100г моркови

-30г стебля сельдерея

-30г сладкого перца

-40г яблока!

- чеснок, немного вина, специи и соль

-300-350г томатов в собственном соке

-пару головок капусты молодой

-масло для жарки

-сыр для запекания – от Моцареллы до Гауды

Начинаем с Болоньезе

-обжариваю нарезанную морковь, добавляю лук немного обжариваю, добавляю сельдерей и чеснок, снова жарю и немного, дальше вино, томаты специи, после этого яблоко и перцы – и все томлю – чем больше тем вкуснее. При необходимости добавляю воды, чтобы была хорошая консистенция и вкус. В этот раз я добавил еще подкопченный паприку для другого аромата и свежие травы из огорода на своем подоконнике.

Капусту нарезаю "стейками"

Обжариваю на масле, солю и при желании можно добавить любимый специй, сверху помещаю готовый соус и сыр и в духовку на 15-20 минут – чтобы хорошо подрумянилось и капуста стала приятно мягкой и хрустящей одновременно!

Приятного аппетита.