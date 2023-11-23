Стоит ли пользоваться тональным кремом: какое он оказывает влияние на кожу
Тональный крем стал незаменимым помощником в создании макияжа для выравнивания тона кожи. UAportal рассказывает о преимуществах и недостатках этого средства.
Использование тонального крема имеет несколько преимуществ
- Сокрытие дефектов кожи
Тональный крем помогает равномерно произвести тон лица, скрыть пигментацию, прыщи и другие недостатки кожи.
- Защита от солнца
Многие тональные кремы содержат SPF, что помогает защитить кожу лица от вредных ультрафиолетовых лучей.
- Увлажнение
Многие формулы тонального крема содержат увлажняющие компоненты, которые помогают сохранить влагу кожи.
- Разнообразие оттенков
Тональные кремы доступны в разных оттенках, что позволяет найти идеальный цвет для вашего типа кожи.
Читайте также: Как правильно снимать макияж: одно простое правило
Несмотря на свои преимущества, тональный крем имеет некоторые недостатки, связанные с его использованием
- Загрязнение пор
Если тональный крем неправильно смыть, он может закупорить поры и вызвать прыщи.
- Чувство тяжести
Некоторые формулы тональных кремов могут оставлять ощущение тяжести или плотного слоя на коже.
- Не подходит для всех типов кожи
У некоторых людей может быть аллергическая реакция на определенные ингредиенты в тональных основаниях, или эти кремы могут подсушивать или слишком жирнить определенные типы кожи.
- Потребность в выборе правильного оттенка
Выбор правильного оттенка может быть сложной задачей и может занять время.
- Возможно ухудшение состояния кожи
Для некоторых людей применение тонального крема на долгое время может привести к ухудшению состояния кожи из-за ингредиентов, которые могут быть в составе.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!