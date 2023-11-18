Стоит ли приобрести мультиварку: преимущества и недостатки
Поскольку кухонная техника продолжает развиваться, мультиварки становятся все популярнее среди хозяек. UAportal выяснил ключевые аспекты владения ею и эксплуатации.
Преимущества мультиварки
- Универсальность
Одним из преимуществ мультиварки есть ее универсальность: она позволяет готовить широкий спектр блюд.
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- Экономия времени
Благодаря наличию запрограммированных настроек можно оставить мультиварку и заняться другими делами, пока она готовит блюда.
- Экономия энергии
Мультиварки считаются энергоэффективными, поскольку потребляют меньше энергии по сравнению с другими кухонными приборами.
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Недостатки мультиварки
- Ограниченные порции
Одним из недостатков мультиварки есть ее небольшой размер, что приводит к ограничению порций пищи, которую можно приготовить за один раз.
- Нежелательная текстура блюд
Мультиварки могут не обеспечивать желаемую текстуру для некоторых блюд, что может изменить конечный результат.
- Освоение прибора
Освоение функций и настроек мультиварки может потребовать некоторое время.
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