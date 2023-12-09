Стоит ли разрешать собаке спать в одной кровати с хозяином: советы кинологов

Сон с собакой в одной кровати

UAportal рассказывает, стоит ли разрешать собаке спать с хозяином на одной кровати. Узнайте, к чему может привести такое снисхождение к домашнему любимцу.

Преимущества сна на одной кровати с собакой

Улучшение связи

Если позволить собаке спать в одной кровати с хозяином, это может укрепить связь между ним и его пушистым другом. Возникает чувство близости и комфорта, что усиливает общую эмоциональную связь.

Снятие тревоги и стресса

Когда собака спит рядом с хозяином, это может помочь снизить уровень тревоги и стресса. Присутствие и тепло компаньона оказывает успокаивающий эффект, способствующий улучшению качества сна и всеобщего самочувствия.

Повышенная безопасность

Собаки от природы являются защитными животными, и общий сон может обеспечить чувство безопасности и покоя, особенно для людей, живущих в одиночестве, или тех, кто может чувствовать себя уязвимым.

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Недостатки сна на одной кровати с собакой

Нарушение сна

Это может привести к беспокойным ночам и снижению общего качества сна.

Аллергия и проблемы с гигиеной

Некоторые люди могут иметь аллергию на собачью лупу, что может создать проблемы, если собаки спят в одной кровати. Кроме того, собаки могут приносить в постель грязь, бактерии или паразитов, что создает гигиенические риски.

Пределы и проблемы с дрессировкой

Разрешение собакам спать в постели хозяев может размыть границы и препятствовать дрессировке. Эта привычка может потенциально создать зависимость и проблемы с поведением, потому что собакам трудно воспринимать границы и выполнять команды.

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