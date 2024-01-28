Стоит ли устанавливать душевые кабины в пол: Советы экспертов

Напольные душевые кабины становятся все более популярными в современном дизайне ванных комнат. UAportal подготовил ряд преимуществ и недостатков выбора.

Преимущества душевой кабины в пол

Доступность

Напольные душевые кабины способствуют легкому доступу для людей с ограниченными физическими возможностями или инвалидностью. Они обеспечивают удобство и безопасность во время ежедневного приема ванны.

Пространство

У этих душевых кабин достаточно простора для удобного передвижения и комфортного купания без ощущения тесноты. Люди могут наслаждаться душем, не ощущая дискомфорта от ограниченности. Это связано с тем, что такое пространство можно устроить по любым размерам, ведь оно не должно вписываться в рамки поддона, на котором стоит

Гибкость дизайна

Напольные душевые кабины могут быть настроены с учетом личных предпочтений дизайна. Различные материалы, цвета и функции позволяют создать уникальное и персонализированное пространство.

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Недостатки душевой кабины в пол

Разбрызгивание воды

Напольные душевые кабины имеют потенциальный недостаток – они не обеспечивают такую же изоляцию, как закрытые душевые кабины или ванны. Это может привести к разбрызгиванию воды за пределами отведенной душевой зоны.

Холодный пол

В ванной комнате душевые кабины могут стать холодными из-за прямого контакта с полом, особенно в холодное время года. Однако использование изоляционных ковриков или полов с подогревом может решить эту проблему.

Сложность модификаций

В отличие от закрытых напольные душевые кабины не позволят вносить изменения в свою конструкцию так легко. Для этого придется менять конструкцию всего, что находится внутри такого пространства, если вы захотите заменить пол в ванной комнате, или переместить слив.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную.

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