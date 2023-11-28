Стоит ли заводить лабрадоров: преимущества и недостатки породы

Лабрадор – любимая порода многих, известная своим дружелюбным характером, и обладание ею имеет свои преимущества и недостатки. UAportal рассказывает об основных особенностях этой породы, чтобы помочь определиться, нужно ли ее заводить.

Преимущества лабрадоров

1. Лабрадоры чрезвычайно привержены и формируют прочные связи со своими хозяевами, обеспечивая непреклонное общество и эмоциональную поддержку.

2. Они являются прекрасными семейными питомцами, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Их терпеливый, кроткий и толерантный характер делает их замечательными товарищами по играм и дополнением к домохозяйствам с несколькими домашними животными.

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3. Лабрадоры очень умны и хорошо поддаются дрессировке, что делает их универсальными служебными собаками, выполняющими различные функции, такие как поиск и спасение, терапевтическая работа и помощь людям с ограниченными возможностями.

Недостатки лабрадоров

1. Лабрадоры обладают высоким уровнем энергии и нуждаются в достаточных физических нагрузках. Если им не придавать должной физической и умственной активности, у них могут возникнуть проблемы с поведением.

2. Их густая шерсть линяет круглый год, что требует регулярного груминга, чтобы справиться с этим недостатком и сохранить здоровую шерсть.

3. Лабрадоры подвержены определенным проблемам со здоровьем, таким как дисплазия тазобедренных и локтевых суставов, ожирение и генетические заболевания. Регулярное ветеринарное обслуживание имеет немаловажное значение для обеспечения их самочувствия.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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