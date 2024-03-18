Страх и ужас: хоррор-фильмы, которые заставят испугаться каждого
UAportal подготовил подборку лучших ужастиков с 2011 по 2013 годы. От сверхъестественных существ до психологических триллеров – эти фильмы очаровывали зрителей своими увлекательными сюжетами и жуткими сценами.
"Война миров Z"
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Жанр: Боевик, приключения, драма
Страна производства: США, Мальта.
Продолжительность: 116 минут
Год: 2013
Главный продюсер: Брэд Питт
В фильме "Война миров Z" пандемия зомби распространяется по миру, угрожая уничтожить человечество. Бывший сотрудник Организации Объединенных Наций Джерри Лейн вынужден покинуть свою семью и отправиться в путешествие по всему миру, чтобы найти лекарства и спасти человечество. Он должен пройти через разные страны, столкнувшись с ордами зомби, чтобы обнаружить источник вспышки и найти способ спасения от зомби.
"Хижина в лесу"
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Жанр: Фэнтези, ужасы, мистика
Страна производства: США
Продолжительность: 95 минут
Год: 2011
Главный продюсер: Джосс Видон
Фильм рассказывает о том, группа друзей отправляется на выходные в отдаленный домик. Однако оказывается, что ими манипулирует тайная организация, которая контролирует и организует ужасы, с которыми они сталкиваются. С течением ночи их тайные мотивы раскрываются, и герои сталкиваются с невероятным ужасом и древним злом, угрожающим самому их существованию.
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"Реальные упыри"
Рейтинг IMDb: 7.7/10
Жанр: Комедия, ужасы
Страна производства: Новая Зеландия
Продолжительность: 86 минут
Год: 2014
Главный продюсер: Тайка Войти
"Реальные упыри" разворачивается вокруг жизни четырех соседей-вампиров, живущих в одной квартире в Новой Зеландии. Пока они пытаются приспособиться к современному обществу и решать повседневные дела, их многовековое соперничество с местными оборотнями становится все более жестким.
"Бункер"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Мистика, романтика, триллер
Страна производства: Колумбия, Испания.
Продолжительность: 96 минут
Год: 2011
Главный продюсер: Андрес Кальдерон
В фильме успешный дирижер оркестра начинает романтические отношения с красивой официанткой. Однако когда она таинственно исчезает, ее парень становится главным подозреваемым. Отчаянно ища ответа, он раскрывает целый ряд тайн, лжи и психологических манипуляций, которые подвергают сомнению все, что он думал, что знал о своей любимой.
"Заклятие"
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Жанр: Ужасы, мистика, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 112 минут
Год: 2013
Главный продюсер: Питер Сафран
"Заклятие" рассказывает жуткую реальную историю исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Фильм разворачивается вокруг их расследования зловещей силы, терроризирующей семью в их отдаленном фермерском доме.
По мере того как они сталкиваются со все более ужасающими паранормальными явлениями, Уорренам приходится противостоять собственным страхам и соперничать с этой неумолимой силой, чтобы защитить семью, оказавшуюся в ловушке в этом доме.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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