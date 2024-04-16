Суеверия о беременных: стоит ли в них верить

Многие в наши дни считают предрассудки пережитками прошлого, но при более внимательном наблюдении за будущими мамами становится понятно, что они часто соблюдают их в преддверии столь важного события в их жизни. UAportal расскажет о самых распространенных приметах беременности.

Нельзя шить и вышивать

На основе многолетних наблюдений предков появился предрассудок, что беременной женщине нельзя шить, вышивать и вязать. Считается, что занятие рукоделием может привести к тому, что ребенок запутается в пуповине.

Следует избегать негатива

Существует также мнение, что беременным женщинам не следует видеть увечья, поскольку это может привести к тому, что ребенок родится с деформациями. Хотя правдивость этого утверждения неизвестна, мы знаем, что эмоции будущей матери оказывают непосредственное влияние на малыша. Поэтому желательно как можно больше любоваться красотой и избегать негатива.

Следует скрывать беременность

Будущим мамам рекомендуется как можно дольше скрывать свою беременность во избежание негативных энергий. К примеру, зависть со стороны окружающих может повредить не только женщине, но и ребенку. В частности, беременные особенно восприимчивы ко всем формам негатива.

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Нельзя окрашивать волосы

Еще одним запретом для будущих мам является окрашивание волос, поскольку их ребенок может родиться с родимым пятном. Однако кажется, что это было просто тактикой устрашения, которую использовали для того, чтобы отказать женщин от косметических процедур во время беременности. Тем не менее научные исследования действительно показали, что химические компоненты краски для волос могут попадать в организм матери и приводить к аллергическим реакциям после рождения ребенка.

Нельзя сидеть на пороге

Суеверие о том, что беременным женщинам нельзя сидеть на пороге, наши предки объясняли так: порог выступает за пределы живого и потустороннего мира.

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