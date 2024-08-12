Существа на Земле, обладающие высокими интеллектуальными способностями: кто они

UAportal подготовил топ самых умных существ на Земле. Узнайте о замечательных способностях разных видов животных.

Дельфины

Эти высокоинтеллектуальные морские млекопитающие демонстрируют отличные коммуникационные способности и самосознание. Дельфины способны изучать и понимать сложные команды, пользоваться инструментами и даже узнавать себя в зеркалах.

Слоны

Третье место в списке самых умных существ на Земле занимают слоны. Эти кроткие великаны обладают незаурядными умственными способностями, что было подтверждено разными исследованиями. Слоны отличаются сложным социальным поведением, в частности, эмпатией, способностью к самоосознанию и тесными семейными связями.

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Обезьяны

На четвертом месте в списке самых умных существ на Земле – человекообразные обезьяны, включая шимпанзе, бонобо и орангутангов. Эти приматы обладают высокой степенью генетического сходства с человеком, что отражается на их интеллектуальных способностях.

Осьминог

Замыкает пятерку самых умных существ осьминог. Эти головоногие моллюски имеют очень развитую нервную систему, что позволяет им демонстрировать незаурядные способности к решению различных задач, а также учиться на ошибках.

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