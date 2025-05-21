Сытный пирог с ветчиной: идеально для обеда
Идеальный вариант для обеда, перекуса или праздничного стола.
Главный ингредиент – ветчина. Сочная, нежная и ароматная – она добавляет блюду настоящего домашнего вкуса.
Ингредиенты:
• Тесто листово-дрожжевое – 1 шт (500 гр)
• Ветчина "Первая столица" – 200 г
• Лук репчатый – 1 шт.
• Жареные грибы – 200 г
• Сливки – 100 мл
• Твердый сыр – 150 г
• Соль, перец – по вкусу
• Кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Нарезать и обжарить лук и грибы.
2. Добавить нарезанную ветчину, соль, перец, сливки и натертый творог. Перемешать.
3. Раскатать тесто, немного посыпать мукой.
4. Выложить начинку на тесто, края аккуратно надрезать и сформировать узор.
5. Посыпать кунжутом.
6. Выпекать при 180°C около 30–40 минут.
Сытно, вкусно и ароматом домашнего тепла!