Теневый сад: как создать изящную зеленую композицию под кронами деревьев

Важно понимать, какие растения лучше растут в тенистых местах, а какие – на солнце. UAportal подготовил советы для лучшей посадки растений.

Хотя общеизвестно, что всем растениям для фотосинтеза и роста требуется солнечный свет, некоторые виды приспособились к тени.

Тень может быть разной

В южных регионах в затененных местах можно высаживать разнообразные растения. Однако в северных районах могут существовать ограничения, главным вариантом является зелень и салаты.

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Ткань, которая обычно создается светом, проходящим через такие деревья, как вишня, слива или яблоня, обеспечивает идеальную среду для процветания большинства растений. Густая тень, вызванная кронами сосен, высокими стенами или заборами, может сдерживать рост и созревание светолюбивых растений, таких как тыквы и арбузы.

На урожайность не влияет

В тени можно выращивать такие культуры как чеснок, лук, огурцы, фасоль и спаржа. Кроме того, можно успешно выращивать такие растения, как щавель, салат, ревень, пряности, хрен, редис, свекла, белокочанная капуста.

Теневыносливые ягоды, такие как малина, ежевика, красная смородина, также хорошо чувствуют себя в теневых местах.

Из многолетних растений, хорошо подходящих для такого затенения, можно назвать барвинок, ландыши, незабудки, папоротники, фиалки, тюльпаны.

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